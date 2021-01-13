بعد زواج 17 سنة.. كواليس قتل قهوجي لزوجته بـ"قرص سام" بالعجوزة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، حول واقعة اتهام قهوجي بقتل زوجته بعد إعطائها قرصا ساما يستخدم في حفظ الغلال.

وبينت التحقيقات أن الزوج صادر ضده 5 أحكام في قضايا نصب، تزوج من الضحية عام 2004 وزرق منها بـ3 أطفال (ولدان - بنت) حضروا للإقام بمنطقة أرض اللواء وسط الجيزة قادمين من مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

وأشارت التحقيقات أن الزوج مر بضائقة مالية منذ 4 شهور، ما دفعه إلى الضغط على زوجته لتطلب ميراثها من أشقائها، ومن ثم تخلصه منها بقرصا ساما.

وأدلى المتهم باعترافات مثيرة، حيث قال إنه بعد وفاة زوجته أمام عينه، شعر بالذنب، فحاول إنقاذها، لكنها توفت متأثرة بإصابتها.

وواصل المتهم اعترافاته، أنه بعد تأكده من وفاتها، أجرى إتصالًا هاتفيًا بشرطة النجدة، وأخبرهم بما حدث.. " تعالو أنا سميت مراتي".

وأوضحت التحقيقات أنه لدى وصول قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة، وجدت الزوج جالسًا بجوار جثة الضحية، منتظرًا وصول رجال الشرطة.

كان تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة بوفاة ربة منزل داخل مسكنها ووجود شبهة جنائية بمنطقة أرض اللواء، نطاق القسم.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة عمرها 33 سنة ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث، توصلت جهوده إلى أن زوج السيدة، قهوجي عمره 38 سنة وراء ارتكاب الجريمة، بعد وقوع خلاف بينهما على ميراث الضحية لدى أسرتها.

وبينت تحريات العميد عمرو طلعت أن الضحية هددت زوجها بترك منزل الزوجية، إلا أنه حاول تهدئتها مطالبة إياها بتناول أقراصًا مهداة كعادتها.

وأشارت التحريات أن يوم الواقعة، أخبرت السيدة زوجها بعدم تأثير المهدأت.. " دماغي هتنفجر مش عارفة أنام"، وبعدها غاب الزوج عنها بضع دقائق، وعاد إليها مجددا، وبحوزته قرصا أعطاهه له، إضاقة إلى كوب عصير.. "خدي الحباية دي هتريحك"، وبعدها بدقائق معدودة فارقت السيدة الحياة، إثر إصابتها بحالة تسمم، حيث تبين أن القرص الذي تناولته عبارة عن حبوب لحفظ الغلال.

وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد من القبض على الزوج واقتياده إلى ديوان القسم وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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