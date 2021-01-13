ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:08 م
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 حرصا من وزارة التضامن الإجتماعي على المواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة الرد على كل تسائلاتهم من كيفية الاستعلام عن موعد الصرف أو أسماء المستحقين وغيرها من الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن، وضحت الوزاة خطوات تفصيلية للحصول على أي معلومة تخص معاش تكافل وكرامة، وخلال السطور القادمة نوضح تلك الخطوات بسهولة ويسر على المواطن العادي بدون عناء.

معاش تكافل وكرامة
في وقت سابق أعلن الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعية أنها حريصة دائما على المواطنين محدودي الدخل أن توفر كل سبل التسهيلات حتى يتمكنوا من صرف معاش تكافل وكرامة كا مساعدة لهم في الظروف المعيشية، وتحرص على صرف المعاش للمستحقيقن بإنتظام كل شهر وخاصة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في الأونة الاخيرة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
- ثم يتم كتابة الرقم القومي للمستفيد من المعاش.
- وأخيرا الضغط على استعلام.

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

أخبار تهمك

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 21 ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 22 ساعة

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

منذ أقل من ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مسؤول أمريكي: الضربات الإسرائيلية على سوريا نُفِّذت بتعليمات من الولايات المتحدة

منذ 39 دقيقة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

بالرقم القومي | ننشر خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي .. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل

(من هنا) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي.. طريقة تقديم شكوى معاش تكافل عبر tk.moss.gov.eg

(من هنا) | خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2020 | موعد صرف تكافل وكرامة والشروط المطلوبة لاستلام المعاش

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:05 م

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

01:52 م

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

رونالدينيو يحرم كريستيانو رونالدو من برشلونة

02:07 م

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض