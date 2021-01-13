



ننشر خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي





معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2021 حرصا من وزارة التضامن الإجتماعي على المواطنين الحاصلين على معاش تكافل وكرامة الرد على كل تسائلاتهم من كيفية الاستعلام عن موعد الصرف أو أسماء المستحقين وغيرها من الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن، وضحت الوزاة خطوات تفصيلية للحصول على أي معلومة تخص معاش تكافل وكرامة، وخلال السطور القادمة نوضح تلك الخطوات بسهولة ويسر على المواطن العادي بدون عناء.





معاش تكافل وكرامة

في وقت سابق أعلن الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعية أنها حريصة دائما على المواطنين محدودي الدخل أن توفر كل سبل التسهيلات حتى يتمكنوا من صرف معاش تكافل وكرامة كا مساعدة لهم في الظروف المعيشية، وتحرص على صرف المعاش للمستحقيقن بإنتظام كل شهر وخاصة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في الأونة الاخيرة.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول على الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

- ثم يتم كتابة الرقم القومي للمستفيد من المعاش.

- وأخيرا الضغط على استعلام.



