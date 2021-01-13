رئيس قضايا الدولة يهنئ "الجبالي" ووكلاء مجلس النواب على منصبهم الجديد

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد سعد الدين والأستاذ محمد أبو العينين وكيلي مجلس النواب على انتخابهم لهذه المناصب.





صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، قائلًا: نسأل المولى عز وجل أن يوفقهم جميعا وجميع أعضاء المجلس الموقر لتحقيق الغاية المرجوة من مجلس النواب كسلطة تشريعية للدولة المصرية.



