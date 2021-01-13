النيابة تصرح بدفن فتاة انتحرت بتناول حبوب الغلة بسبب شاب بالشرقية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
سمر السيد
صرحت نيابة شمال الشرقية بدفن فتاة انتحرت بتناول حبوب الغلة السامة لرفض أسرتها خطبتها من شاب في صان الحجر.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة صان الحجر بلاغا بوفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عاما إثر تناولخا حبوب الغلال السامة.

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال أسرتها أفادت بأن الفتاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة بسبب رفضهم خطبتها من شاب. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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