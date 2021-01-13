القناة الناقلة لمباريات مونديال اليد 2021 في مصر

تنطلق في الساعة السابعة مساء اليوم مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تقام على الأراضي المصرية للمرة الثانية بعد النسخة التي استضافتها مصر في عام 1999.





ويبدأ منتخب مصر منافسات مونديال اليد بمواجهة تشيلي ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة السابعة التي تضم السويد ومقدونيا الشمالية بعد انسحاب التشيك من هذه المجموعة.





وتنقل مباريات مونديال اليد عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دي 3 حيث يقام كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة.





تردد قناة أون تايم سبورتس 3





القمر: نايل سات.





التردد: 12303





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الاستقطاب: أفقي