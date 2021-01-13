القناة الناقلة لمباريات مونديال اليد 2021 في مصر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:58 م
مونديال اليد
مونديال اليد
الفجر الرياضي
تنطلق في الساعة السابعة مساء اليوم مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تقام على الأراضي المصرية للمرة الثانية بعد النسخة التي استضافتها مصر في عام 1999.

ويبدأ منتخب مصر منافسات مونديال اليد بمواجهة تشيلي ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة السابعة التي تضم السويد ومقدونيا الشمالية بعد انسحاب التشيك من هذه المجموعة.

وتنقل مباريات مونديال اليد عبر قناة أون تايم سبورتس إتش دي 3 حيث يقام كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة.

تردد قناة أون تايم سبورتس 3

القمر: نايل سات.

التردد: 12303

الترميز 27500

الاستقطاب: أفقي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال اليد 2021 مونديال اليد منتخب مصر مصر كاس العالم لكرة اليد 2021

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 7 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديدة الناقلة لجميع مباريات دوري المحترفين السعودي

تردد قناة تايم سبورت 2019 على نايل سات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 21-6-2019 في افتتاح كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على ترددات 8 قنوات رياضية لا يستغني عنها عشاق الساحرة المستديرة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

تعرف على التردد الجديد لقنوات "أون تايم سبورت" والأهلي والزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض