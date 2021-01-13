طارق شاش: 40 جهة مختلفة بالدولة تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حيث تم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لترجمة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملى.
 
وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى. 
 
وأكد طارق شاش، تنفيذ توجيهات  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى من أجل التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية. وأشار شاش إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.
طارق شاش: 40 جهة مختلفة بالدولة تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
طارق شاش: 40 جهة مختلفة بالدولة تشارك في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

"جهاز تنمية المشروعات": الدولة تعمل على تسيير الاجراءات للمشاريع الصغيرة

توقيع بروتوكول تعاون لإعداد مشروعات تنموية للحد من الهجرة غير النظامية

"المالية" تنتهى من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات مع الجهات العامة

"فى عهد السيسى".. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضاعف 5 مرات

وزيرة الصناعة: وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة بمشاركة مجتمع الأعمال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض