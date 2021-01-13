استعلم عن منحة الـ500 جنيه عبر بوابة وزارة القوى العاملة.. هذه خطوات الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2021





نقدم لكم رابط الاستعلام عن خطوات منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه، حيث توفر وزارة القوى العاملة رابط سريع للمستفيدين من هذه المنحة للاستفسار عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة ولمعرفة موعد استلام مبلغ 500 جنيه، حيث وفرت وزارة القوى العاملة مبلغ للمتضررين من أزمة فيروس كورونا في الآونة الأخيرة سيتم صرفها على دفعات شهريا.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وعن خطوات الاستعلام ومعرفة موعد صرف منحة العاملة غير المنتظمة من خلال موقع وزارة القوى العاملة، اتبعوا التالي:





- قم بزيارة موقع وزارة القوي العاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

- قم باختيار خانة الاستعلام عن منحة العاملة غير المنتظمة.

- قم بتسجيل رقم البطاقة الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم.

- قم أخيرا بالنقر على زر الاستعلام وتظهر إليك النتيجة.



