أبو.. لأول مرة فى السينما بفيلم "وقفة رجالة"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

انتهى النجم أبو من أغنية "محتار" والتى يظهر بها لأول مرة فى أحداث الفيلم السينمائى الجديد "وقفة رجالة" ، ويتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر الغنائى أمير طعيمة، والتوزيع الموسيقى لروبرت كمال فى ثاني تعاون له مع أبو بعد أغنية "حبيبي يا ليل ".. يذكر ان فيلم  "وقفة رجالة" بطولة النجم ماجد الكدواني، والنجمة امينة خليل والفنانين بيومي فؤاد، سيد رجب، شريف دسوقي ومن المنتظر طرحه فى دور العرض السينمائى خلال الأيام القادمة.

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