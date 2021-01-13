بسبب علاء ولي الدين.. مجدى الهواري يكشف عن مشهد تم تصويرة 17 مرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
نشر المخرج مجدي الهواري، مشهد من فيلم "الناظر" لعلاء ولى الدين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".

والمشهد ظهر فيه الرحل علاء ولى الدين وحسن حسني، وأحمد حلمي ومحمد سعد، وعلق علية "الهواري" قائلا:" من البوم الذكريات المشهد ده تم اعادة تصويره اكتر من ١٧ مرة بسبب ضحك علاء وبعدها كريزة ضحك مننا جميعًا ولمدة نص ساعة بسبب افيه حسن حسني لما قال جرا ايه يالمبي ماتلمب نفسك شوية، وطلع عفوي وعلي الهوا في التصوير..الله يرحمك ياعلاء وياعم حسن، حسن حسني، علاء ولي الدين، محمد سعد، احمد حلمي، فيلم الناظر، وكفي ثاني افلامى".

في سياق منفصل، فاجئ فريق عمل مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" عشاق المسرح لعرضها على مسرح Cairo Show - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.

وقال المخرج مجدى الهوارى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مروجا للمسرحية "في انتظار حضرتكم في مسرحكم مع نجومكم والمسرحية الكوميدية #هابي_نيو_يير_بالعربي علي مسرح #cairoshowالتجمع الخامس - كايرو فستفال سيتي

أخبار تهمك

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض