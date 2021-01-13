بسبب علاء ولي الدين.. مجدى الهواري يكشف عن مشهد تم تصويرة 17 مرة

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نشر المخرج مجدي الهواري، مشهد من فيلم "الناظر" لعلاء ولى الدين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ".



والمشهد ظهر فيه الرحل علاء ولى الدين وحسن حسني، وأحمد حلمي ومحمد سعد، وعلق علية "الهواري" قائلا:" من البوم الذكريات المشهد ده تم اعادة تصويره اكتر من ١٧ مرة بسبب ضحك علاء وبعدها كريزة ضحك مننا جميعًا ولمدة نص ساعة بسبب افيه حسن حسني لما قال جرا ايه يالمبي ماتلمب نفسك شوية، وطلع عفوي وعلي الهوا في التصوير..الله يرحمك ياعلاء وياعم حسن، حسن حسني، علاء ولي الدين، محمد سعد، احمد حلمي، فيلم الناظر، وكفي ثاني افلامى".



في سياق منفصل، فاجئ فريق عمل مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" عشاق المسرح لعرضها على مسرح Cairo Show - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.



وقال المخرج مجدى الهوارى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مروجا للمسرحية "في انتظار حضرتكم في مسرحكم مع نجومكم والمسرحية الكوميدية #هابي_نيو_يير_بالعربي علي مسرح #cairoshowالتجمع الخامس - كايرو فستفال سيتي

