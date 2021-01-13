حصول باحثة على الدكتوراه حول "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
حصلت الباحثة نورا عبد العاطي حسن، المدرس المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي بقنا، على درجة الدكتورة مع مرتبة الشرف الأولى، بعد مناقشتها الرسالة البحثية بعنوان "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة جنوب الوادي بقنا، دراسة للواقع والتخطيط للمستقبل.

وتكونت لجنة الاشراف من الأستاذ الدكتور شعبان عبدالعزيز، أستاذ علم المكتبات المتفرغ بآداب القاهرة، والأستاذ الدكتور سهير عبدالباسط، استاذ المكتبات ووكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب ببني سويف، والاستاذ الدكتور زينب علي بكري علي، مدرس علم المكتبات.

كما تكونت لجنة المناقشة والحكم، من الاستاذ الدكتور سهير عبدالباسط، استاذ المكتبات ووكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب ببني سويف، والاستاذ الدكتور عزة فاروق، استاذ علوم المعلومات ومدير مشروع المكتبة الرقمية بجامعة بني سويف، والاستاذ الدكتور دعاء كمال، استاذ المكتبات بآداب جنوب الوادي.
حصول باحثة على الدكتوراه حول "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة"
حصول باحثة على الدكتوراه حول "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة"
حصول باحثة على الدكتوراه حول "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة"
حصول باحثة على الدكتوراه حول "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة"
حصول باحثة على الدكتوراه حول "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة"
حصول باحثة على الدكتوراه حول "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة"

أخبار تهمك

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 8 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض