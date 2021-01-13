حصول باحثة على الدكتوراه حول "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة"

حصلت الباحثة نورا عبد العاطي حسن، المدرس المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي بقنا، على درجة الدكتورة مع مرتبة الشرف الأولى، بعد مناقشتها الرسالة البحثية بعنوان "الإفادة من المصادر التعليمية المفتوحة لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة جنوب الوادي بقنا، دراسة للواقع والتخطيط للمستقبل.





وتكونت لجنة الاشراف من الأستاذ الدكتور شعبان عبدالعزيز، أستاذ علم المكتبات المتفرغ بآداب القاهرة، والأستاذ الدكتور سهير عبدالباسط، استاذ المكتبات ووكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب ببني سويف، والاستاذ الدكتور زينب علي بكري علي، مدرس علم المكتبات.



