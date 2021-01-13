"أورمان كفر الشيخ" تسلم قروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حفل تسليم القروض الحسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة مشروعات مستدامة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد عصام حندولة، مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، وعمرو الشافعي، مدير قطاع بنك القاهرة.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن جمعية الأورمان قامت بتسليم 36 شيك قرض للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة 50 مشروعا حرفيا ممولا، وذلك يأتي في اطار التعاون الصادق والمثمر بين جمعية الاورمان ومحافظة كفرالشيخ وبنك القاهرة.



