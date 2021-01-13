"أورمان كفر الشيخ" تسلم قروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حفل تسليم القروض الحسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة مشروعات مستدامة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعقيد عصام حندولة، مدير فرع جمعية الأورمان بكفر الشيخ، وعمرو الشافعي، مدير قطاع بنك القاهرة. 

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن جمعية الأورمان قامت بتسليم 36 شيك قرض للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة لإقامة 50 مشروعا حرفيا ممولا، وذلك يأتي في اطار التعاون الصادق والمثمر بين جمعية الاورمان ومحافظة كفرالشيخ وبنك القاهرة. 

وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور هام وحيوي في خدمة المجتمع ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، بتقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات لخدمة أبناء المحافظة.
"أورمان كفر الشيخ" تسلم قروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة
"أورمان كفر الشيخ" تسلم قروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة
"أورمان كفر الشيخ" تسلم قروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة
"أورمان كفر الشيخ" تسلم قروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة

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