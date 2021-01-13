الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدًا (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد اليوم بداية تقلبات جوية وكسر لحالة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية والتي تسبب في ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والضباب على الطرق.

وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نشاط الرياح والتقلبات الجوية التي نشهدها منذ الساعات الأولى من الصباح ساهمت في اختفاء الشبورة المائية على الطرق.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن نشاط الرياح أدى لإثارة الرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة نظرًا لتعرض البلاد لمنخفض جوي محمل برياح جنوبية غربية مما يؤدي لإثارة الرمال والأتربة في الغلاف الجوي، والذي يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ويؤثر على محافظات شمال البلاد في القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والدلتا وشمال ووسط سيناء. 

ونوه، بأنه اعتبارًا من الغد سنشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والنهار بنحو 4 درجات مئوية، كما أن نشاط الرياح يزيد من احساسنا بانخفاض درجات الحرارة أكثر.

أخبار تهمك

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 8 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض