الأرصاد: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدًا (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد اليوم بداية تقلبات جوية وكسر لحالة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية والتي تسبب في ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والضباب على الطرق.





وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن نشاط الرياح والتقلبات الجوية التي نشهدها منذ الساعات الأولى من الصباح ساهمت في اختفاء الشبورة المائية على الطرق.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن نشاط الرياح أدى لإثارة الرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة نظرًا لتعرض البلاد لمنخفض جوي محمل برياح جنوبية غربية مما يؤدي لإثارة الرمال والأتربة في الغلاف الجوي، والذي يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ويؤثر على محافظات شمال البلاد في القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والدلتا وشمال ووسط سيناء.



