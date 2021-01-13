وزير الري ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات تأهيل وتبطين الأبحر والمساقي بالمحافظة

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال مشروع تأهيل وتبطين بحرمطرطارس الشرقي وتأهيل مسقة أم راسين، بجانب تفقد أعمال الري الحديث على المسقة نفسها بنطاق قرية أبو السعود التابعة لمركز الفيوم، فضلًا عن تفقد أعمال تبطين ترعة كفر أبو عميرة بمركز طامية.





رافقهما خلال الزيارة الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس عمرو نبيل أبوالسعود عضو مجلس الشيوخ، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري بوزارة الري، والمهندس مصطفى سعد، مدير عام تطوير الري بالوزارة، والمهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الري بالفيوم.





أشار وزير الموارد المائية والري بأن الزيارة تأتي للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال بمشروعات تأهيل وتبطين المجاري المائية بالفيوم، والتأكد من نسب التنفيذ والمناطق المخدومة من تلك المشروعات، مؤكدًا على متابعته الدورية لمختلف أعمال الري الحديث وتأهيل الأبحر وتبطين المساقي خلال الزيارات المتتالية، لافتًا إلى أنه سيتم تبطين كافة المجاري المائية على مستوى محافظة الفيوم خلال 3 سنوات.





وأوضح وزير الري أن أعمال تبطين بحر مطرطارس الشرقي بطول 5كم بتكلفة 11،4 مليون جنيه، ويخدم 2196 فدانًا، بجانب تأهيل مسقة أم راسين بقرية أبو السعود ـ بالمشاركة بين المزارعين ووزارة الري ـ بطول 7 كم وتخدم 253 فدانًا، لافتًا انه تم الانتهاء من 5 كم منها في فترة سابقة، وتم استكمال أعمالها خلال العام المالى الحالي لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بنطاق مركز الفيوم.





كما تفقد الوزير والمحافظ أعمال تبطين ترعة كفر أبو عميرة بطول 1،6 كم، بتكلفة 2،7 مليون جنيه، وتخدم 1000 فدان بنطاق مركز طامية.





واستعرض وزير الري جهود الوزارة لتطوير أساليب الري الحديث والجهود المبذولة من الدولة تجاه هذا القطاع الحيوي المهم الذى يخدم شريحة كبيرة من المواطنين العاملين بمجال الزراعة، مؤكدًا على تحفيز الفلاحين لاستخدام الأساليب والنظم الذكية للري وأنواعها، التى توفرها الوزارة بما يزيد من انتاجية الفدان لتصل من 30:40%، بما يؤدي لاستقرار الأسعار، ويمنع تسرب مياه الري لتصل للنهايات، وبما يحقق العدالة بين المزارعين ويمنع التعدي عليها.





وخلال الزيارة، استعرض مدير عام التطوير بوزارة الري مخطط تجهيز مساحة 7 أفدنة كمرحلة أولى لريها بالطرق الحديثة على المسقة التى تم تبطينها بنطاق قرية أبو السعود.





وثمن وزير الري جهود محافظ الفيوم في متابعته الدورية لكافة مشاريع الري الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، وتحفيزه الدائم للفلاحين على استخدام على الأساليب الحديثة للري، وجعلهم شريكًا اساسيًا في تنفيذ المشروعات، وحثهم على المحافظة على هذه الإنجازات.





ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بزيارة وزير الموارد المائية والري للمحافظة لتفقد مشروعات الري الحديث على أرض الواقع، موضحًا أن أعمال تطوير الري تسير بخطى مدروسة على أحدث النظم العلمية، لافتًا إلى أن أعمال تأهيل وتبطين المجاري المائية بشتى أرجاء المحافظة، لمنع تسرب المياه وتوفيرها والمحافظة على الأراضي الزراعية وتحسين الانتاج.





وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الارتقاء بكافة المشروعات الخدمية والتنموية لدفع عجلة التنمية، والعمل على توفير الخدمات المناسبة لكافة العاملين بشتى القطاعات بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، لافتًا إلى الدور المهم لمديرية الري في تنفيذ المشروعات تبعًا لجداول زمنية معدة سلفًا بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، مشيرًا أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها يعود بالإيجابية على المزارعين، فضلًا عن أعمال تطهير الأبحر خلال فترة السدة الشتوية.



