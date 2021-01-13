نيفين جامع تبحث مع وفا بنك تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في اسواق القارة السمراء

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع السيد هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك في مصر حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من تواجد البنك في دول القارة الافريقية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة خاصة في ظل التوجة الحالي للحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك مع دول القارة الافريقية. حضر اللقاء السيد عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك.

واشارت الوزيرة الى حرص الحكومة على زيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرةً إلى ان هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية للتجاري وفا بنك لزيادة الصادرات المصرية بـ 15 دولة افريقية يتواجد بها البنك وبصفة خاصة دول غرب افريقيا.

ولفتت جامع الى اهمية تعزيز التعاون بين البنك وجهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية فيما يتعلق بتمويل الصادرات المصرية للاسواق الافريقية. ، مشيرة الى امكانية تنظيم لقاء موسع يضم ممثلي المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري ومسئولي البنك للاتفاق علي برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين بدول القارة .

واشارت الوزيرة الى اهمية التعاون بين البنك ودوائر الاعمال المصرية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر ودول القارة الافريقية من خلال تمويل إنشاء مشروعات صناعية مصرية بالدول الافريقية ، لافتةً الى اهمية الاستفادة من البنك في تفعيل اتفاقية اغادير لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول اعضاء الاتفاقية والتى تشمل مصر والاردن وتونس والمغرب.

ونوهت جامع الى اهمية مشاركة البنك ببرامج تمويل القطاع الصناعي في السوق المصري وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل بمشروعات المجمعات الصناعية التي تنشئها الدولة، مشيرة الى ان الوزارة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية تضم 1657 وحدة انتاجية كما يجرى العمل على طرح 6 مجمعات صناعية جديدة اغلبها بمحافظات الصعيد .

ومن جانبه أكد السيد/ هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك حرص البنك على التواجد بالسوق المصري باعتباره احد اهم الاسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا ، مشيراً الى ان البنك يعمل حالياً على تطوير محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات التجارية والصناعية فى السوق المصري.

واشار الى انه جاري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الاعمال المصري من خلال فروع البنك والبالغ عددها 64 فرع تغطي عدد كبير من محافظات الجمهورية، مرحباً بتعزيز التعاون مع كافة المستثمرين المصريين وتقديم آليات تمويلية سواء لمشروعات يتم انشاؤها داخل السوق المصري او في اسواق الدول الافريقية.