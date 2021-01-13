نيفين جامع تبحث مع وفا بنك تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في اسواق القارة السمراء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع السيد هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك في مصر حيث تناول اللقاء سبل الاستفادة من تواجد البنك في دول القارة الافريقية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة خاصة في ظل التوجة الحالي للحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك مع دول  القارة الافريقية. حضر اللقاء السيد عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك.

واشارت الوزيرة الى حرص الحكومة على زيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرةً إلى ان هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية للتجاري وفا بنك لزيادة الصادرات المصرية بـ 15 دولة افريقية يتواجد بها البنك وبصفة خاصة دول غرب افريقيا.

ولفتت جامع الى اهمية تعزيز التعاون بين البنك وجهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية فيما يتعلق بتمويل الصادرات المصرية للاسواق الافريقية. ، مشيرة الى امكانية تنظيم لقاء موسع يضم ممثلي المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري ومسئولي البنك للاتفاق علي برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين بدول القارة .

 واشارت الوزيرة الى اهمية التعاون بين البنك ودوائر الاعمال المصرية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر ودول القارة الافريقية من خلال تمويل إنشاء مشروعات صناعية مصرية بالدول الافريقية  ، لافتةً الى اهمية الاستفادة من البنك في تفعيل اتفاقية اغادير لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول اعضاء الاتفاقية والتى تشمل مصر والاردن وتونس والمغرب.

ونوهت جامع الى اهمية مشاركة البنك ببرامج تمويل القطاع الصناعي في السوق المصري وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات  تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل بمشروعات المجمعات الصناعية التي تنشئها الدولة، مشيرة الى ان الوزارة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية  تضم 1657 وحدة انتاجية  كما يجرى العمل  على طرح 6 مجمعات صناعية جديدة اغلبها بمحافظات الصعيد .

ومن جانبه أكد السيد/ هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك حرص البنك على التواجد بالسوق المصري باعتباره احد اهم الاسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا ، مشيراً الى ان البنك يعمل حالياً على تطوير محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات التجارية والصناعية فى السوق المصري.

 واشار الى انه جاري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الاعمال المصري من خلال فروع البنك  والبالغ عددها 64 فرع تغطي عدد كبير من محافظات الجمهورية، مرحباً بتعزيز التعاون مع كافة المستثمرين المصريين وتقديم آليات تمويلية سواء لمشروعات يتم انشاؤها داخل السوق المصري او في اسواق الدول الافريقية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفا بنك نيفين جامع

أخبار تهمك

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 6 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 20 ساعة

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

مباحثات مكثفة لوزير التجارة والصناعة مع كبار المسئولين المشاركين بمنتدى الاستثمار الافريقى بشرم الشيخ

وزير الصناعة الجزائري: فرص كبيرة لتحقيق طفرة فى تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية المشتركة

وزرة الصناعة: 1.1 مليار دولار من المؤسسة الإسلامية لمصر خلال 2020

وزيرة الصناعة تصدر قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية

وزيرة الصناعة: نستهدف وصول قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً

الصناعة توقع اتفاق مع بنك مصر لتمويل الصادرات بقيمة 22 مليون جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض