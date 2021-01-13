"الجريمة" أول بودكاست عربي في العالم عن الجرائم الواقعية من ديزر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

 سلسلة برامج لقصص جرائم حقيقية لإشباع شغف مستمعي «ديزر» عن أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في العالم العربي لمحبي قصص الجرائم فرصة إشباع شغفهم بالاستماع لقصص القتل والتآمر مع إطلاق "الجريمة"، أحد أعمال ديزر الأصلية المتاحة حصريًا على المنصة، كما أنه أول بودكاست من نوعه يعرض الحكايات الشيقة باللغة العربية عن أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في العالم العربي.


كل حلقة تتناول نظرة عميقة في حياة وعقول المجرمين من أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في المنطقة، ويتميز البودكاست برواية الأحداث ووصفها بدقة ومهارة لتنقل المستمع إلى أجواء الجريمة، التي يحكي عنها، سواء عن مرحلة طفولة القتلة، ودوافعهم، وكيف تم تقديمهم إلى العدالة.

من جهته قال مارك أبو جودة، رئيس المحتوى والتسويق الفني وعلاقات شركات الإنتاج الموسيقي لشركة ديزر- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "تعد الجرائم الحقيقية واحدة من أكثر أنواع البودكاست شعبية وإثارة اليوم. ولأول مرة على الإطلاق، أصبحت روايات الجريمة الحقيقية متاحة للجمهور الناطق باللغة العربية في بودكاست "الجريمة" من ديزر، الذي يشبع الفضول عن الجريمة والمجرمين بكل تشويق. استعدوا للاستماع إلى بعض القصص المثيرة المليئة بالتشويق، ولكن كونوا حذرين! فهذا البودكاست لا يناسب أصحاب القلوب الضعيفة".

وتسلط السلسلة الضوء على قصص القتلة ريا وسكينة بنت همام من مصر، والأردني بلال موسى وزوجته سوزان إبراهيم، والقاتل الإيراني المتسلسل سعيد هنائي، وزعيم العصابة المصرية "التوربيني". وبعد كل حلقة، سيستضيف المقدم طبيب نفسي متخصص لمناقشة عمليات التفكير والدوافع وراء هذه الجرائم الفظيعة.
يشار إلى إنه تم إنتاج بودكاست "الجريمة" من قبل شبكة "رايزينغ جاينتس نتوورك" Rising Giants Network, RGN)) بدبي، المعروفة بتصدر إنتجاتها الصوتية قوائم البودكاست المحلية منذ إطلاقها في عام 2020، و حصلت الشركة مؤخرًا على أكبر استثمار في شبكة بودكاست في المنطقة بقيمة مليون دولار.

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