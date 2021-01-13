الكنيسة الأسقفية: نتمنى برلمانًا يدفع الحياة السياسية والتشريعية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب الذي تم انتخابه أمس متمنيًا للبرلمان الجديد العمل لصالح البلاد في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد حيث تواجه مصر تحديات داخلية وخارجية وإقليمية

وقال حنا فى بيان له اليوم: نثق أن المستشار الجبالي بخبرته القانونية والتشريعية الواسعة سيشكل إضافة قوية للحياة النيابية المصرية ذات التاريخ العريق إذ يعتبر البرلمان المصري الأقدم في إفريقيا والشرق الأوسط

وتمنى رئيس الكنيسة الأسقفية أن يمنح الله الحكمة للنواب الجدد والقدامى وأن يشكل مجلس النواب دفعة إيجابية للحياة السياسية المصرية تشريعيا وتنفيذيا

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