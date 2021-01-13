برفقة زوجها.. هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هنا الزاهد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، واعتمدت على فستان أسود قصير ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.


يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب.

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