الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة العشرين من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 201 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 


وقال الوزير: إن المستحقات بلغت  316 ألفًا و823 دولارًا،أى ما يعادل 4 ملايين و964 ألفًا و629 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة للدفعة التاسعة عشر:
 



الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأسماء.. سعفان: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أخبار تهمك

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 10 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 5 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض