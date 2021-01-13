سيميوني يكشف سر تألق أتليتكو مدريد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عقب انتصار فريقه المستحق على إشبيلية 2-0 الثلاثاء، في اللقاء المؤجل منذ الجولة الأولى في الليغا، وتتويجه بطلاً للشتاء، إن "الفرد يجتهد دائماً من أجل أن يجد الأفضل"، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته بأن لاعبيه يلعبون بـ"شغف وتفان" على مدار سنوات طويلة.


وأوضح المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو: "أكثر شيء يمنحني الأمل والطموح هو تطور اللاعبين، وكذلك النادي، حيث أننا نخوض كل مباراة بشغف وبتفان، وبالتزام على مدار 9 سنوات، هذا الأمر يجعلني سعيداً، أما الأمر الآخر (يقصد لقب الليغا) فهو نتاج لكل ما سبق".


وحول تتويج الفريق بلقب الشتاء قبل 3 مباريات من نهاية الدور الأول، أوضح: "الفرد يجتهد دائماً للحصول على الأفضل، الفريق يعمل بصورة جيدة للغاية، وباستثناء ما حدث أمام كورنيلا (الخروج من كأس الملك)، فنحن ننافس بشكل جيد جداً في جميع البطولات".


وأثنى الـ"تشولو" على المباراة التي قدمها مواطنه أنخيل كوريا، سجل هدف افتتاح النتيجة في الدقيقة 17.


وقال في هذا الصدد: "سعيد للغاية بالمباراة التي قدمها، هو كان بحاجة لمباراة مثل هذه، شارك من أجل تقديم الدور الذي يحتاجه الفريق من أجل الفوز بالمباراة، كما أنه سجل هدفاً".


إلا أن المدرب الأرجنتيني أكد أن الأداء تغير كثيراً في الشوط الثاني، ولم يستطع الفريق تقديم نفس صورة الشوط الأول، ولكن مع صلابة الفريق الدفاعية، تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني وقتل أي فرصة للمنافس في العودة.


وفي نهاية حديثه، أكد سيميوني اقتراب فريقه كثيراً من التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب موسى ديمبيلي، لاعب أوليمبيك ليون الفرنسي، المتواجد بالفعل في إسبانيا، ليصبح أولى صفقات الفريق خلال الميركاتو الشتوي.

أخبار تهمك

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 10 ساعات

من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

منذ حوالي 19 ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:09 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

11:31 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض