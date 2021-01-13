توقعات الأبراج.. حظك اليوم الأربعاء 13 يناير 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 13 يناير 2021.

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 13 يناير 2021.

برج الحمل





ربما تقضي وقتا لطيفا اليوم مع مجموعة من الأصدقاء الأعزاء على قلبك. لا تخف من المجهول واندمج مع الأصدقاء فهم يستطيعون أن يفهموك ويستوعبوا احتياجاتك. عليك أن تعلم أن الحوار هو أفضل وسيلة لتخطي أي مشكلة.





برج الثور





من الضروري اليوم الخروج ببعض الحلول أو القرارات المحددة. اعلم جيدًا أن محاولة تعليق الأمور ستتسبب لك في الإحباط وتضييع الوقت. قد ينتابك شعور بالارتباك والاضطراب اليوم، فيجب عليك أن تتحلى بالهدوء والسكينة، وتواجه أي تحديات بثبات وشجاعة.





برج الجوزاء





اعرف كيف تتصرف في هذه الأجواء الضاغطة، ولا داع لأن تفقد أعصابك بين دقيقة وأخرى. مفاجآت تحدث في فترة الظهيرة لكنك لن تكون سعيداً بها. أما في فترة ما بعد الظهر يتحسن الوضع قليلا لكن مزاجك يبقى معكرا.





برج السرطان





أنت شخصية عاطفية فانشر حبك في كل مكان حولك. ننصحك بأن تجعل قلقك واضطرابك يتنحى جانبًا. الحب ينتظرك اليوم فكن أكثر تفاؤلًا. ستحصل اليوم على مكافأة مجزية لأن لديك العديد من الأشياء التي يمكنك أن تقدمها. لديك أكثر من سبب واحد لتكون إنسانا سعيدا، فاغتنم كل الفرص.





برج الاسد





تذكرك اليوم لصديق ما لم تشاهده منذ سنوات طويلة قد يجعلك تشتاق إليه وتشتاق لذكرياتك معه. إذا كنت معجبا بشخص ما اليوم، فلا تعبر له عن حبك بشكل مفاجئ، بل من الأفضل أن تنتظر. ربما يعبر لك هو عن حبه، أليس كذلك؟





برج العذراء





أنت عدواني جدا اليوم لدرجة أنك قد تشن الحرب على أي شخص أمامك. تصل لدرجة من الغضب تجعلك تعتقد أن كل الأشخاص أغبياء وأنك الشخص الوحيد الذي يعرف ما يدور وما يحدث من حوله. كن حذرا من المعلومات الخاطئة أو من الأشخاص غير الموثوق فيهم.





برج الميزان





التحدث مع شخص ما تثق فيه اليوم قد يتيح لك فرص عمل جديدة. تفكر اليوم في تغيير حياتك المهنية. هذه الفرص تحتاج إلى مزيد من الحرص والانتباه لأنك لم تفكر فيها من قبل. الأمور هادئة فليس هناك أي داع للشعور بالتوتر أو القلق.





برج العقرب





أنت عاطفي وحساس جدا اليوم ولذلك تميل إلى قراءة بعض الروايات الرومانسية وارتداء الملابس المثيرة ومشاهدة الأفلام العاطفية أكثر من المعتاد. لا تتعجب إذا كنت لافتا لأنظار الجميع. خصص فترة المساء لقضاء وقت هادئ مع الحبيب.





برج القوس





يوم جميل جدا ولذلك ستجد أن المهام طويلة الأجل تتحرك لصالحك. الحظ يبتسم لك وسيجعلك على بداية طريق النجاح اليوم. يشتاق الجميع إلى روحك المرحة، فأنت مصدر السعادة بالنسبة لهم. ادخل مع أصدقائك في حوارات مسلية وتذكر أن الحياة لحظة.





برج الجدي





انتبه أثناء قيادة السيارة، ولا ضرورة للاستعجال وإفساد يومك. لن تجلس في مكان واحد لمدة طويلة فأنت نشيط جدا وتريد فعل الكثير من البرامج وبخاصة في فترة الصباح. أما في فترة ما بعد الظهر فعليك إعطاء عائلتك بعض الاهتمام لأن موضوعا مهما قد يحدث ويجعلك تلغي مواعيدك.





برج الدلو





يسود السلام في منزلك منذ صباح اليوم. يتواصل أفراد أسرتك اليوم مع بعضهم البعض بطريقة عقلانية. ربما تتعجب لما يحدث، ولكن هذا ليس أمرا مفاجئا أو غريبا. هذه الأجواء ستجعلك تشعر بالراحة والاطمئنان.





برج الحوت





الأمور صعبة هذا اليوم فأنت تشعر بالتعب وعدم الرغبة في فعل أي شيء منذ الصباح، مشاكل قد تواجهك في فترة الصباح والظهيرة، مما يضطرك إلى فقدان أعصابك. أما في فترة المساء قد تلغي موعدا لك مع من تحب أو أحد المقربين ويحدث سوء تفاهم بينك وبينه.



