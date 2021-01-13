محافظ الجيزة: رفع 5 ألاف طن مخلفات وتراكمات من شوارع ترعة الزمر والاخلاص

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إستمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

مشيراً انه تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات من عددا من البؤر التي تم رصدها بأحياء العمرانية والطالبية حيث تم رفع 640 طن مخلفات وتراكمات بشارع داير الناحية وجسر الكنيسه، وبجوار نقطه ضي القمر بترعة الزمر بالإضافة الي رفع 1850 طن من خلال 69 نقله من تراكمات الأتربة والمخلفات بشارع ترعة الزمر امام شوارع الدكتور و عدوي سليم و مستشفي الصدر و سيدي عمار بالعمرانية.


كما تم رفع 2500 طن مخلفات وتراكمات ونوانج تطهير بشارع ترعة الاخلاص بنطاق حي الطالبية .

لافتا انه تم رفع 435 طن مخلفات وتراكمات من قري برطس وبشتيل و الكوم الاحمر والبراجيل بمركز أوسيم و حوالي 150 طن مخلفات من مراكز ومدن البدرشين والحوامدية .

مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل، بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة فى إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وفي نفس الاطار كانت محافظة الجيزة قد استجابت لشكاوي بعض المواطنين بشأن وصول الحالة العامة لعدد من أشجار الكافور المتواجدة بشارع النيل للتهالك ما ادي لسقوط البعض منها علي سيارات وممتلكات المواطنين مطالبين المحافظة بالتدخل السريع وازالة الاشجار المتهالكة، حفاظا على الأرواح والممتلكات
حيث كلف محافظ الجيزة، إدارات الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء المختصة وبمشاركة المختصين في ذلك المجال بحصر اشجار الكافور المتهالكة المتواجدة بشارع النيل، الي جانب الاستناد الي التقارير والتوصيات التي تم اعدادها مسبقا من خلال لجان ضمت الجهات المعنية فى هذا الشأن والتى إنتهت إلى أن بعض أشجار الكافور المعمرة بشارعي النيل ومراد والبالغ عددها 20 شجرة قد وصلت الى مرحلة متقدمة من العمر واصبحت تعانى من الضعف العام، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية بالاضافة الي وصول انسجة الجذور ومنطقة التاج الى حالة الموت وما تحمله من افرع ضخمة مما يعرضها للسقوط المفاجىء، وأوصت بضرورة قطع تلك الأشجار .

مما دعا محافظة الجيزة إلى قطع عدد محدود من تلك الأشجار وحفاظاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم وإستبدالها بأخرى جديدة، وفقاً لمخطط جمالي وحضاري عام لشارع النيل تم مراعاة دعمه بالمساحات الخضراء والاشجار والنخيل التي تعكس المظهر الحضاري للشارع بما يحقق الغرض البيئي المرجو من المواطنين بالإشتراك مع بعض المكاتب الإستشارية المتميزة فى هذا الشأن



أخبار تهمك

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعة و 6 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض