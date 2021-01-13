موسيماني يطمئن على مروان محسن في جلسة خاصة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق صباح اليوم الأربعاء؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.


وواصل مروان محسن اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالفيروس، حيث أدى جلسة في «الجيم» قبل استكمال التدريبات البدنية بالجري حول الملعب.


ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس؛ في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


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