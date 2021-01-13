الشهيد الــ(306).. "الأطباء" تنعي أستاذ مساعد طب الاطفال بجامعة عين شمس

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
منى صموئيل


نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور فيصل يوسف محمد، أستاذ مساعد طب الاطفال بجامعة عين شمس والذى توفى إثر الإصابة ب كوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور فيصل يوسف محمد، الطبيب رقم الــ(306)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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