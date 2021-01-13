"أنترنت الأشياء" والتحكم عن بعد يسيطر على سوق المحمول في مصر 2021

في البداية قالت مروة منير مديرة العلاقات العامة والصحفية في شركة أوبو مصر، إن الشركة مستمرة فى احتلال المراكز الأولي في سوق الهواتف الذكية في مصر وستدعم ذلك بإطلاق عدد من الهواتف الجديدة التي تتضمن احدث تكنولوجيات الهواتف الذكية حوال العالم كما عاهدت دائماً المستهلكين وبأسعار مقبولة من أجل تقديم أفضل قيمة مقابل السعر.

واوضحت "مروة"، أن OPPO تحرص دائماً على دعم خدمات ما بعد البيع بالسوق المصري من خلال 14 مركز صيانة منتشرة بالمحافظات لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي هواتف أوبو في مصر، مؤكدة على تطبيق أقصى درجة للإجراءات الاحترازية داخل مراكز الصيانة لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة العاملين والعملاء.

وتابعت "مروة" : "استراتيجتنا هي الاستمرار في تقديم أفضل وأحدث التكنولوجيات الذكية لمستخدمي أجهزتنا الذكية في كل العالم لكي يتمكنوا من مواكبة التطور التكنولوجي السريع ويستمتعوا بتجارب تكنولوجية ذكية مختلفة وفريدة.

ولفتت مديرة العلاقات العامة والصحفية في شركة أوبو مصر، إلى ان OPPO من أكثر الشركات اهتماماً بالبحث والتطوير حيث خصصت الشركة حوالي 7 مليارات دولار لهذا الأمر، موضحة أن أوبوا تملك حوالي 45 ألف براءة اختراع، ويعمل بها 10 ألاف باحث من ضمنهم متخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

وأشات مروة إلى أن أوبو تهتم بشكل كبير بتكنولوجيا الجيل الخامس وتهدف لخلق نظام بيئي كامل يعتمد على الاتصال عند بعد وانترنت الاشياء، من خلال عدد من الأجهزة المتعددة التى تسهل حياة المستخدم ويحتاجها فى حياته اليومية فى البيت أو المكتب حيث ستكون هذه المنتجات الجديدة متصلة بشكل كامل مع الهاتف الذكي ومع بعضها البعض بحيث يسهل التحكم فيها عن بعد بما يوفر تجربة مستخدم جديدة ومتميزة.

وعن المنافسة داخل السوق المصري قالت مروة أن التنافس شئ صحي والسوق المصري سوق كبير ويستوعب تنافس الشركات بما يصب في صالح المستخدم ويعدد الخيارات أمامه ، مؤكدة أن OPPO تركز على احتياجات المستخدم وجودة المنتج وقيمته مقابل سعره وخدمة ما بعد البيع.