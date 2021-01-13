"أنترنت الأشياء" والتحكم عن بعد يسيطر على سوق المحمول في مصر 2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:44 م
سوق الهواتف الذكية
سوق الهواتف الذكية
أحمد الشيخ


يعد سوق الهواتف الذكية فى مصر من أكثر الأسواق نمواً، نتيجة للتطور التكنولوجي المستمر في صناعة الهواتف حول العالم ، ومحاولة كافة الشركات المتنافسة داخل السوق تطوير هواتف تلبي احتياجات المستخدمين لتحقيق معدلات مبيعات مرتفعة.

 

ويعد السوق المصري من أكبر الأسواق وأهمها بالنسبة لشركات الهواتف الذكية نظراً لتنوع اتجاهات المستهلكين وهو ما يوفر تنوع فى المنتجات المطروحة ويحقق مكاسب كبيرة للشركات.

 

وحول اتجاهات تكنولوجيا الهواتف الذكية وتوقعات الشركات لسوق المحمول في مصر خلال 2021 استطلعنا أراء كبرى الشركات العاملة في السوق المصري من حيث الحصة السوقية والأكثر انتشاراً حيث كشفوا اتجاهات شركات المحمول خلال الفترة المقبلة وتوقعاتهم للسوق في مصر.

 


مروة منير
مروة منير

في البداية قالت مروة منير مديرة العلاقات العامة والصحفية في شركة أوبو مصر، إن الشركة مستمرة فى احتلال المراكز الأولي في سوق الهواتف الذكية في مصر  وستدعم ذلك بإطلاق عدد من الهواتف الجديدة التي تتضمن احدث تكنولوجيات الهواتف الذكية حوال العالم كما عاهدت دائماً المستهلكين وبأسعار مقبولة من أجل تقديم أفضل قيمة مقابل السعر.

 

واوضحت "مروة"،  أن OPPO تحرص دائماً على دعم خدمات ما بعد البيع بالسوق المصري من خلال 14 مركز صيانة منتشرة بالمحافظات لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي هواتف أوبو في مصر، مؤكدة على تطبيق أقصى درجة للإجراءات الاحترازية داخل مراكز الصيانة لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على صحة العاملين والعملاء.

 

وتابعت "مروة" : "استراتيجتنا هي الاستمرار في تقديم أفضل وأحدث التكنولوجيات الذكية لمستخدمي أجهزتنا الذكية في كل العالم لكي يتمكنوا من مواكبة التطور التكنولوجي السريع  ويستمتعوا بتجارب تكنولوجية ذكية مختلفة وفريدة.

 

ولفتت مديرة العلاقات العامة والصحفية في شركة أوبو مصر، إلى ان OPPO من أكثر الشركات اهتماماً بالبحث والتطوير حيث خصصت الشركة حوالي 7 مليارات دولار  لهذا الأمر، موضحة أن أوبوا تملك حوالي 45 ألف براءة اختراع، ويعمل بها 10 ألاف باحث من ضمنهم متخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

 

 

وأشات مروة إلى أن أوبو تهتم بشكل كبير بتكنولوجيا الجيل الخامس وتهدف لخلق نظام بيئي كامل يعتمد على الاتصال عند بعد وانترنت الاشياء، من خلال عدد من الأجهزة المتعددة التى تسهل حياة المستخدم ويحتاجها فى حياته اليومية فى البيت أو المكتب حيث ستكون هذه المنتجات الجديدة متصلة بشكل كامل مع الهاتف الذكي ومع بعضها البعض بحيث يسهل التحكم فيها عن بعد بما يوفر تجربة مستخدم جديدة ومتميزة.

 

 

وعن المنافسة داخل السوق المصري قالت مروة أن التنافس شئ صحي والسوق المصري سوق كبير ويستوعب تنافس الشركات بما يصب في صالح المستخدم ويعدد الخيارات أمامه ، مؤكدة أن OPPO  تركز على احتياجات المستخدم وجودة المنتج وقيمته مقابل سعره وخدمة ما بعد البيع.

 


بيك ين
بيك ين

من جانبه قال بيك ين، نائب رئيس شركة هواوي مصر، إن هواوي ستركز خلال 2021 على مجموعة من المنتجات المتصلة التي بمكن التحكم فيها من خلال الهاتف الذكي حيث تقدم هواوي ecosystem متكامل.

 

 وأوضح "ين"، أن هواوي بدأت بالفعل في إطلاق هذه المنتجات منذ نهاية العام الماضي، وتتضمن مجموعةمتنوعةمن الـ laptop و النظارة الذكية و السماعات والساعات الذكية والتابلت المتطورة.

 

وكشف نائب رئيس شركة هواوي مصر، أن هذه الاجهزة بخلاف أنها متطوره جدا واسعارها منافسة الا أن الأهم هو أنها متناغمة فيما بينها فعلى سبيل المثال الموبايل واللابتوب هواوي يتواصلون مع بعض بتكنولوجيا huawei share التي تحولهم إلى جهاز واحد، وبالتالي يمكن عمل مكالمة هاتفية من خلال اللابتوبوبالطبع يمكن نقل الملفات والبيانات بينهما كأنهما جهاز واحد.

 

وأكد نائب رئيس شركة هواوي مصر، أن كل الأجهزة التي ستقوم هواوي بطرحها خلال 2021 تتمتع بقدرات اتصال فائقة فيما بينها تقوم على الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس مؤكدة أنها ستكون متطورة ومختلفة عن الشركات المنافسة في السوق المصري، حتى نقدم للمستهلك المصري تجربه رقميه كامله ومتطورة وسنسعى لتوفير مختلف المنتجات باسعار مناسبه جدا رغم التكنولوجيا العالية الموجودة فيها.

 

وأوضح أن هواوي أطلقت خلال شهر يناير الجاري ٤ موديلات من اللابتوب و سماعة  freebuds وتابلت، ومن المتوقع طرح عدد من الموديلات الجديدة خلال فبراير المقبل.

 


محمود طه
محمود طه

من جهته أكد محمود طه مدير التسويق بشركة realme أن عام 2021 ستشهد العديد من الإطلاقات الهامة للشركة في مجال الهواتف الذكية هذا بجانب منتجات جديدة تطرح لأول مرة بالسوق المصري تدعم عمليات التحول الرقمي التى تسعى الحكومة لتدعيمها ونشرها خلال السنوات الماضية، خصوصا في مجال الأجهزة الذكية التي تيسر حياة المستخدم والتي يطلق عليها AIOT والتي تعتمد على انترنت الأشياء وهي عبارة عن نظام ذكي متكامل للبيت العضري يعتمد على التحكم في تلك الأجهزة من خلال الهاتف المحمول من خلال تطبيق جديد يدعى "realme link" ويتضمن أكثر من 100 منتج جديد.

 

واضاف طه أن تلك المنتجات الجديدة سيتم طرحها من خلال فروع المحلات التي ستشنها  realme  خلال 2021 في كافة المولات حتى يكون من السهل على المستخدم التعرف عليها وتجربتها.

وكشف طه أن ريلمي تسعى لأن تكون ضمن أكبر شركتين للهواتف الذكية في السوق المصري من خلال الحصة السوقية حيث تسعى لرفع حصتها السوقية من 13.5% حالياً إلى 22% بنهاية 2021.

وأوضح طه أن realme  ستتوسع خلال 2021 في انشاء مركز الصيانة السريعة بكافة المدن الرئيسية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات ما بعد البيع بشكل مميز وسريع للمستهلك المصري.


وأشار مدير تسويق شركة  realme  إلى ان التكنولوجيات الجديدةفي صناعة الهواتف الشكية خلال 2021 ستعتمد بشكل أكبر على الذكاء الصناعي وتطوير تطبيقات الجيل الخامس وستشهد تطور كبير في تكنولوجيا الشاشات وخصوصا القابلة للطي، بجانب المزيد من الجودة في الخامات والتصميم والشحن السريع والكاميرات الحديثة.

 


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