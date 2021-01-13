الشهيد الــ(305).. "الأطباء" تنعي استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة هالة اباظة، استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس، والتي توفيت إثر الإصابة ب كوڤيد 19.



وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".



وأشارت النقابة ان الشهيدة الدكتورة هالة اباظة، الطبيب رقم الــ(305)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.





وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.





