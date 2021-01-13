عاجل.. تحطم طائرة عسكرية بالسودان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:05 م
تحطم طائرة عسكرية - أرشيفية
تحطم طائرة عسكرية - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية، بتحطم طائرة عسكرية بولاية القضارف ونجاة الطاقم.

 

وفي وقت سابق، تحطمت طائرة عسكرية سودانية، اليوم السبت، من طراز "أنتنوف 26"، تابعة للقوات المسلحة، إثر عطل فني مفاجئ أثناء هبوطها بمطار الأبيض بالسودان.

 

وفقا لوكالة السودان للأنباء، أعلنت القوات المسلحة السودانية، استشهاد جميع أفراد طاقم الطائرة المكون من ثلاثة ضباط واثنين من ضباط الصف.

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طائرة عسكرية تحطم طائرة عسكرية السودان

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