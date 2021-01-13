منصة كتبنا: حوار مفتوح مع الإعلامية حنان البهي والكاتبة ريم الأنصاري

الأربعاء 13/يناير/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني


تنظم منصة كتبنا ندوة أدبية تفاعلية يوم الخميس الموافق 21 يناير، بالمقر الجريك كامبس، باستضافة الباحثة والاعلامية حنان البهي مقدمة برنامج ست الحسن، والكاتبة ريم الانصاري، يدير هذه الندوة مؤسس كُتبنا والكاتب المصري محمد جمال.

 "نص حالة خاصة" صدرت طبعتها الثالثة عن منصة كتبنا وهي رواية مأخوذة عن قصة حقيقية، الهدف الرئيسي منها هو الاعتبار والفهم لحياة نحياها ينعمها اللامحدودة فننعتادها ونعيش ضامنين وجودها واستحالة فنائها او حتى نقصانها، وكتير مننا يعتقد ويثق أنه كبير علي الغلط وعلي الفتنة فتقع الكارثة.

رواية "في عالم موازٍ" صدرت حديثًا عن منصة كتبنا للنشر، تنتمي الرواية إلى الأدب الواقعي، قد تبدو لك من الوهلة الأولى أنها صرخة نسوية في وجه مجتمع ذكوري، إلا أن هذا العمل الأدبي يعتبر بمثابة صيحة للمجتمع بأسرة، وجرس إنذار لكل أسرة وبيت يضم تحت سقفه رجال ونساء أزواج وزوجات أخوة وأبناء، ينبههم من أجل أن يصحوا ويفيقوا من غفوتهم، التي سلبتهم حياتهم الأساسية الحقيقة مقابل حياتهم في عوالم موازية، أو افتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي.


الكاتبة حنان البهي: هي كاتبة وباحثة في شئون الحياة، حاصلة على ليسانس الأدب الإنجليزي، ماچستير في أثر البيئة المحيطة على نشاط الفرد، دبلومة في طرق التنفس الصحيحة وإدارة الغضب ودبلومه في الإرشاد الحياتي، وقد صدر لها : "أنا والشغالات" - "العباية" وأخيرًا "نص حالة خاصة"

الكاتبة ريم الأنصاري: هي كاتبة مستقلة، باللغتين الإنجليزية والعربية، تكتب في مواضيع شتى مثل قضايا
المرأة والعلاقات والتطوير الذاتي.

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