هيئة مكتب مجلس النواب تقبل اعتذار المستشار محمود فوزي من منصبه

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:57 م
عبداللطيف هيبة


أعلنت هيئة مكتب مجلس النواب، منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موافقتها على الاعتذار المقدم من المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

وتقدمت هيئة مكتب المجلس بالشكر والتقدير للأمين العام السابق على المجهود الذي بذله خلال ترأسه للأمانة العامة لمجلس النواب.

وفي وقت سابق المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، باستقالته من منصبه، إلى المستشار حنفى على جبالى.

جاء ذلك فى خطاب رسمي تقدم به للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب:

السيد المستشار الدكتور حنفى على جبالى
رئيس مجلس النواب الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
بادئ ذي بدء، أجد لزامًا عليّ أن أهنئكم بثقة نواب الشعب الذين حملوكم أمانة قيادة المؤسسة التشريعية العريقة، في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني، وهي مسئولية جسيمة أنتم أهل لها.

وتعلمون سيادتك أنني عملت في مجلس النواب على مدى فصل تشريعي كامل في أكثر من موقع، كان آخرها منصب الأمين العام للمجلس.

ولقد حاولت أثناء هذه الفترة - قدر استطاعتي- أن أقوم بواجبي في ظل ظروف عمل دقيقة، وفي سياق استثنائي، وتوقيتات زمنية ضاغطة، فأحسب انني لم ادخر جهدًا أو أبخل بفكرة، وكان هدفي دائمًا الصالح العام والمصلحة الوطنية، ووضع صورة أفضل لمؤسستنا العريقة في المكان الذي تستحق والذي يجب أن يكون.

كما سعيت في حدود اختصاصاتي والوقت الذي أتيح لي الارتقاء بالأمانة العامة على الصعيدين: الإداري والفني، فاقتربت من الجميع أعضاءً وعاملين، وكانوا جميعًا بالنسبة لي أخوة أعزاء، ووجدت منهم كل دعم ومساندة.

وأخيرًا.. أحسب أنني أديت الأمانة وسلمت المجلس إلى قيادته الجديدة بعد انتهاء جلساته الإجرائية الأولى بالشكل والمظهر والإجراءات التي كانت محل التقدير والاهتمام.
وإيمانًا مني بأن لكل إدارة متطلباتها في ضوء أهدافها التي وضعتها لنفسها، فإنني أفسح لسيادتكم المجال لاختيار فريق عملكم الجديد متقدمًا باعتذاري عن عدم الاستمرار كأمين عام لمجلس النواب متمنيًا لسيادتكم ولجميع أعضاء المجلس الموقرين التوفيق والسداد.

وعلى الله قصد السبيل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمين العام
المستشار محمود فوزي

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