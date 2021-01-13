تصريح هام من مسؤول بريطاني بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا المتحور

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكد مسؤول صحي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن البيانات التي جُمعت حتى الآن تظهر أن اللقاح فعّال بشكل جيد ضد فيروس كورونا المتحور، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية كريس ويتي، أن الأسابيع القادمة ستكون أكثر صعوبة في المملكة المتحدة بسبب الانتشار السريع للسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك قبل إطلاق برنامج التطعيم الجماعي في البلاد.

 

وقال ويتي في إفادة صحفية، إن القادة السياسيين يفكرون في تشديد القواعد لأن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل، موضحًا أن المستشفيات تكتظ بالحالات وتواجه الطواقم الطبية المنهكة بالفعل ضغوطًا وتحديات كبيرة.

 

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يدرك أن هذا هو أخطر وقت مررنا به حقًا من حيث الأرقام".

 

جدير بالذكر، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المملكة المتحدة ارتفع إلى 81 ألف حالة وهو يعد خامس أكبر حصيلة في العالم، بينما تأكدت إصابة أكثر من 3 ملايين بالمرض.

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