بالجينز.. أحدث جلسة تصويرية لحنان مطاوع عبر إنستجرام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة حنان مطاوع على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث اعتمدت على الجينز، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.


نبذة عن حنان مطاوع:


ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1979، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل (حديث الصباح والمساء)، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتيلفزيون، ومن أعمالها السينمائية: (إوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام)، وقدمت من المسلسلات (محمود المصري، الست اصيلة، لا أحد ينام في الاسكندرية)

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