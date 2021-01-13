مطار القاهرة يشهد اليوم سفر ووصول 210 رحلة جوية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة

كشف مطار القاهرة الدولى،عن مغادرة ووصول 22 ألف راكب علي متن 210 رحلة جوية، على مدار اليوم الأربعاء، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة،  مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار، أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأوضح مطار القاهرة، أن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 وصول 104 رحلات طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 آلاف راكبا، ومغادرة 106 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 13 ألف راكب.

تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية، بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
 

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