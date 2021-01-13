تفاصيل تعاقد مصر لتوفير لقاح أسترازينيكا خلال أيام

توريد لقاح أسترازينيكا



تسعى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تعاقدت على لقاح أسترازينيكا الذي سيتم توفيره خلال الشهر الحالي.



ويجرى حاليا تسجيل اللقاح داخل هيئة الدواء المصرية، لتبدأ مرحلة توريد لقاح أسترازينيكا في السوق.



جرعات أسترازينيكا



وحول الكمية التي وفرتها الدولة، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، "أننا طلبنا 30 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في حال إنتاجه وإثبات فاعليته، بخلاف 20 مليون جرعة أخرى، ليصبح إجمالي تعاقدات الحكومة حوالي 50 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا".



وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 970 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 55 حالة جديدة.



وكانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول علي لقاح فيروس كورونا، من خلال الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg، لمن هم فوق سن 18 سنة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

تسابق وزارة الصحة، الزمن، لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حيث تعاقدت لتوريد لقاح أسترازينيكا في السوق المصرية.ويرصد "الفجر"، تفاصيل تعاقد مصر لتوفير لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.