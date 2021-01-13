تفاصيل تعاقد مصر لتوفير لقاح أسترازينيكا خلال أيام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تسابق وزارة الصحة، الزمن، لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد حيث تعاقدت لتوريد لقاح أسترازينيكا في السوق المصرية.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل تعاقد مصر لتوفير لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

توريد لقاح أسترازينيكا 

تسعى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتوفير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تعاقدت على لقاح أسترازينيكا الذي سيتم توفيره خلال الشهر الحالي.

ويجرى حاليا تسجيل اللقاح داخل هيئة الدواء المصرية، لتبدأ مرحلة توريد لقاح أسترازينيكا في السوق.

جرعات أسترازينيكا

وحول الكمية التي وفرتها الدولة، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، "أننا طلبنا 30 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في حال إنتاجه وإثبات فاعليته، بخلاف 20 مليون جرعة أخرى، ليصبح إجمالي تعاقدات الحكومة حوالي 50 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 970 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول علي لقاح فيروس كورونا، من خلال الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg، لمن هم فوق سن 18 سنة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح استرازينيكا جرعات اللقاح تعاقد مصر الفجر اخر الاخبار

أخبار تهمك

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ يوم

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعتين

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

ما هو عقار أسترازينيكا الأقرب لاعتماده عالميًا لعلاج كورونا؟

أحدثها "التواصل مع منظمة جافي".. اتفاقيات مصر بشأن علاج كورونا

تعاقد مع الدول المصنعة.. مصر تحظى بنصيب الأسد في جرعات لقاحات كورونا

بشائر خير.. مساعي مصر للحصول على لقاح كورونا

بعد حجزه.. الفئات التي لها الأولوية في الحصول على لقاح كورونا

بعد نجاح فاعليتهم.. هل حجزت مصر لقاحات كورونا؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

11:35 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض