ما هو مشروع الجينوم المصري؟.. رئيس أكاديمية البحث العلمي يوضح

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن مشروع الجينوم المصري أحد أكبر المشروعات على مستوى المنطقة والعالم أجمع، لافتًا إلى أنه من بين توصيات ما بعد كورونا للأكاديمية هي ضرورة البدء في تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين.

وأضاف "صقر" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا أظهرت أن استجابات المواطنين والشعوب والأفراد داخل الأسرة الوحدة للمرض مختلفة رغم أنه نفس المرض، وهذا سببه اختلافات وراثية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بدراسة الجينوم المرجعي للمصريين.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الجينوم هو عبارة عن مجموعة الكروموزمات الموجودة داخل نواة الخلية، والتي يوجد بها جميع المعلومات الوراثية الخاصة بالإنسان، وجميع الصفات الوراثية المتمثلة في اللون والشكل والطول والعرض، بالإضافة إلى الصفات الحيوية، مشيرًا أن توقيع التعاقد الخاص بالمشروع سيبدأ من 21 يناير، وسوف يشارك به أكثر من 15 جامعة ومركز ومعهد بحثى، وينسق له مركز الطب التجديدي والخلايا الجذعية بوزارة الدفاع.

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