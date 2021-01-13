نوال الزغبي ترفع منسوب التشويق "الحماس ضارب للسما"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
لمياء علي


أعربت النجمة الذهبية اللبنانية ​نوال الزغبي​ عن حماسها الشديد باقتراب موعد طرح عملها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

حيث كتبت على صفحتها: كتير مبسوطة لحماسكن الكبير للأغنية الجديدة واللي رح تسمعوها قريبا ومصورة clip على فكرة الحماس عندي ضارب للسما.

وأشارت خلال حديثها مع متابعيها عبر تويتر أن العمل سيكون مفاجأة مؤكدة على أنها لاتستطيع النوم من شدة حماسها.

ونوهت نوال أن الأغنية ستعكس روح الفرح والطاقة الإيجابية لمحبيها على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها بلدها لبنان.

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