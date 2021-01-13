سهرة فنية مع رانيا يوسف ومحمد ثروت وحسن شاكوش ومجدي عبد الغني في برنامج "ليلة الخميس"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
 وسط أجواء من البهجة والمتعة تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء "الخميس" أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع ياسمين عز.

يُستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من النجوم حيث يجمع الفنانين رانيا يوسف ومحمد ثروت والكابتن مجدي عبد الغني والمُطرب الشعبي خسن شاكوش، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات إسبوعية شيقة.

 


 

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 14 يناير 2021.
 


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