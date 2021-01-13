هيفاء وهبي توجه رسالة ليسرا بعد تحسن حالتها الصحية

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أعربت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ عن سعادتها بشفاء الممثلة المصرية يسرا من فيروس كورونا بعد خضوعها لعدة فحوصات طبية وجاءت النتائج سلبية وتعافت تماما من الفيروس.



ونشرت هيفا صورة يسرا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: "الحمدلله على سلامتك يا قلبي.. عزيزتنا يسرا تعافت تماماً من فيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية من الفيروس اليوم".



يذكر أن هيفاء وهبي كانت قد وجهت تحذيراً لكل من يحاول إقحام إسمها في أمور مزيفة.