مران الأهلي يشهد عودة السولية ومروان يواصل استكمال برنامجه التأهيلي

واصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.









وتعافي مروان محسن مهاجم الفريق من الإصابة بفيروس كورونا، حيث ينفذ حاليا برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.









ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.









انتظم عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة بالفريق صباح اليوم الأربعاء .









وتعافي عمرو السولية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث أدى اللاعب مؤخرًا برنامجا تأهيليا؛ من أجل تجهيزه بدنيا.









وبدأ الأهلي صباح اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



