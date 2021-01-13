مران الأهلي يشهد عودة السولية ومروان يواصل استكمال برنامجه التأهيلي

مران الأهلي يشهد عودة السولية ومروان يواصل استكمال برنامجه التأهيلي
الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:20 م
علي نبوي
واصل مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استكمال برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.
وتعافي مروان محسن مهاجم الفريق من الإصابة بفيروس كورونا، حيث ينفذ حاليا برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
انتظم عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة بالفريق صباح اليوم الأربعاء .
وتعافي عمرو السولية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث أدى اللاعب مؤخرًا برنامجا تأهيليا؛ من أجل تجهيزه بدنيا.
وبدأ الأهلي صباح اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.