اليوم.. 'الصحفيين' تحسم تأجيل الانتخابات بسبب كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:19 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعًا، برئاسة الدكتور ضياء رشوان؛ وذلك لبحث تأجيل الانتخابات من عدمه، بسبب انتشار جائحة كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وكان قد طرح عدد من كبار الكُتاب اقتراح بعقد الانتخابات بمكان يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مثل استاد القاهرة أو الأوبرا أو نادي شباب الجزيرة، وذلك حفاظًا على استحقاق الزملاء القانوني في الانتخابات، وعقد الاقتراع في موعده وفقًا لقانون النقابة 76 لسنة 1970.

وكانت قد عقدت لجنة فحص الصحف الجديدة المُشكلة من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، اجتماعها الأول، أمس الثلاثاء؛ للنظر في ملفات 8 من الصحف الجديدة، تمهيدًا لتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة بشأنها.

وقال وكيل أول نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية سابقة، إن اللجنة سوف تضع بعض المعايير والضوابط لقبول الصحف الجديدة، من بينها أن تكون منتظمة في الصدور خلال أخر عام، كما اللجنة الأرشيف الدال على ذلك، ومراجعة اللوائح المالية والادارية وعقود العاملين طبقًا للعقد الموحد المعترف به في النقابة، مؤكدًا أن اللجنة سوف تقدم تقريرها النهائي قبل يوم 31 يناير الجاري، حتى يتمكن الزملاء من الصحف الجديدة التي سوف يتم قبولها من تقديم أوراقهم ضمن لجنة تحت التمرين المُقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين تأجيل انتخابات الصحفيين الفجر الاجراءات الاحترازيه

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ساعة و 9 دقيقة

موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

منذ ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وعد وقرار.. ضياء رشوان: هذا ما سأفعله حال انتخابي نقيبًا للصحفيين (تقرير)

ضياء رشوان للصحفيين عن أزمة الزمالك: فعلت ما يمليه على ضميري

الكيانات الوهمية وأزمة التحرير.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس 'الصحفيين'

"ميري" يطمئن الصحفيين: انعقاد لجنتي تحت التمرين والمشتغلين قريبًا

سعد عبدالحفيظ: المقابلة الشخصية شرط القبول بنقابة الصحفيين وقدروا خطورة الموقف

ثماني صحف تطالب ضياء رشوان بالتدخل لإنهاء أزمة التكويد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

05:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض