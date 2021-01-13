موسيماني يعقد جلسة مع جهازه المعاون

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.


شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة البنك الأهلي المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


وفاز الأهلي أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام.


وبدأ الأهلي صباح اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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