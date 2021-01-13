باسكال مشعلاني تهنئ زوجها بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
لمياء علي


هنأت الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ زوجها بمناسبة عيد ميلاده، بكلمات من القلب عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت باسكال صورة لزوجها مع ابنها إيلي على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: "كل عيد وانت بالف خير حبيبي وضلك بصحتك انا وايلي منحبك كتير يا حنون، وانشالله الايام الجاي تكون احسن ، وضلك تمتعنا بأحلى الحان".

على صعيد آخر كانت شاركت باسكال مشعلاني المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صوراً ظهرت فيها بلقطات عفوية مع نجلها من أمام شجرة الميلاد في منزلها بمناسبة عيد الميلاد.

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