بالروب الأبيض.. أحدث جلسة تصويرية ل إليسا عبر إنستجرام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة اللبنانية إليسا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة غريبة، حيث اعتمدت على روب أبيض، وحازت الصورة على الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.





نبذة عن إليسا:


مغنية لبنانية من أم سورية اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ولاحقًا في فبراير 1999 صدر الألبوم عربيًا بتوزيع شركة إيمي وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999، وظل ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا لسنة 2000 أيضًا.

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