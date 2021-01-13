بهذه الكلمات.. منة فضالي توجه نصيحة إلى جمهورها ومتابعيها

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وعلقت قائلة"لا تبالغ ب العزلة .... ولا تهلك نفسك بالمخالطة الزائدة.... اختر معارفك بعناية ... لا يهم كم شخصا تعرف ... المهم كم شخصا يستحق المعرفة، صباحكم جميل".


يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.

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