الدواء: التعاون مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم الاستثمار الدوائي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
منى صموئيل


في إطار حرص القيادة السياسية على تنمية صناعة الدواء فى مصر، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على تحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة؛ عقدت هيئة الدواء المصرية جولة مباحثات مع ممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بهدف بحث خطوات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئتين بهدف تسهيل إجراءات ترخيص مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بنطاق عمل الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن اللقاء ناقش آليات حصول شركات الدواء على التراخيص الخاصة ببناء المصانع والمؤسسات الصيدلية الأخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأن الاجتماع تطرق إلى ضرورة وضع أطر محددة للتعاون المشترك بين الهيئتين في شكل بروتوكول تعاون يوضح الاختصاصات والأدوار والالتزامات الخاصة بكل طرف تجاه ترخيص إنشاء مصانع الأدوية والمؤسسات الصيدلية الأخرى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار د. يس رجائى رئيس الادارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء إلى اتفاق الجانبين على أن يتم تعامل المستثمر فيما يخص إجراءات التراخيص مع جهة واحدة فقط متمثلة في الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي ستكون منوطة بتمثيل المستثمر أمام هيئة الدواء المصرية، وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون انشاء هيئة الدواء والاشتراطات العالمية.

كما تم التوضيح خلال الاجتماع ان الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعطي أولوية لصناعة الدواء على اعتبار أنها أحد الصناعات الاستراتيجية، وأنها تسعى إلى أن تكون نقطة جذب لرؤوس الأموال العاملة في قطاع صناعة الدواء، وذلك بهدف دعم السوق المحلي، وسد احتياجات المواطن من المستحضرات الصيدلية، ودعم آفاق التصدير الدوائي.

يأتي ذلك اتفاقا مع سياسات هيئة الدواء التي تهدف إلى دعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجيةـ، وتشجيع التصدير، وتحقيق كفاية السوق المحلي من المستحضرات الصيدلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة الدواء.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 9 ساعات

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 17 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 4 ساعات

موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

05:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض