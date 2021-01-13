البترول: تخفيضات إضافية على وقود الطيران دعمًا لقطاع السياحة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
حسام زيدان


عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة لدعم القطاع السياحى وتحفيز الطيران، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز الطيران وفي ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية .

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إنه في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران، تم الإعلان عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنت للجالون الواحد بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 21 يناير الجارى وحتى نهاية العام الحالى .

وقال وزير الطيران إن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات ، فضلاً عن دوره الهام فى توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية ، لافتاً إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة.
حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

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وقود الطيران قطاع السياحة المصري دعم قطاع السياحة

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