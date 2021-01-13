هل تطبيق واتساب غير آمن ؟.. خبير تكنولوجيا المعلومات يوضح (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:06 م
رقية جمال
قال المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن المحادثات عبر تطبيق واتس آب مشفرة ولن تنتقل إلى أي جهة أخرى، لكن ما يحدث هو أن البيانات الأخرى الخاصة بالمستخدم أصبحت متاحة لفيس بوك وشركائه مثل الروابط التي يطلع عليها المستخدم والمنتجات التي اشتروها "أون لاين"، وكذا الأمر بالنسبة إلى الصور وأي شيء آخر خاص بالمستخدم.

وأضافت "إسكندر"، خلال تصريحات عبر تطبيق "ZOOM"، عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء،: "الهواتف الحديثة بها خصائص يجب أن يتم استعمالها الناسومن ضمنها عدم منح تطبيق واتس آب المكان الذي يتواجد فيه المستخدم، إذ يفضل منحه المكان الأقل دقة، مينفعش نبقى قافلين التطبيق وهو مستمر في متابعة مكان وجودنا وذلك لكي نحمي خصوصيتنا"؛ وذلك لأن المتاجر والمواقع التي تتعامل مع فيس بوك وواتس آب تمنح المنتجات أو الروابط التي زارها مستخدموه.

وأردف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن المنظومة تزداد تعقيدًا وهو ما يستلزم استخدام الخصائص المرتبطة بمنع استخدام المعلومات: "البيانات اتلمت في مكان واحد، وبقى كيان الفيس بوك عنده معلومات أكثر دقة عني، ولما نستخدم تطبيق تاني، فده هيخلي جزء من معلوماتنا موجودة معاها وجزء تاني مع شركة تانية، وده ميزة بس مش الميزة اللي تخلينا كلنا ننقل على التطبيقات الأخرى، لأن أسهل حاجة ممكن تحصل إن التطبيق ده يتفق مع فيس بوك على الحصول على المعلومات".

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