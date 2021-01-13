أويس مخللاتي يعلن خطوبته ويفاجئ عشاقه

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
لمياء علي


في خطوة مفاجئة، قام الممثل السوري ​أويس مخللاتي​ بإعلان خبر خطوبته لجمهوره، ونشر صورة تظهر يده ويد خطيبته على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق مخللاتي عليها بالقول: "عملناها بحبك و رح نكفي العمر.."، دون الكشف عن هوية خطيبته، وتلقى عدد كبير من التهاني من قبل محبيه.

على صعيد آخر، كان أويس قد تعرض لهجوم كبير من المتابعين، بسبب ما فعله في عزاء المخرج السوري الراحل حاتم علي الذي يقام في دبي.

وجاء ذلك بعد أن نشر مخللاتي عبر صفحته الخاصة، عدداً من الصور له من العزاء، ما جعل المتابعين يشيرون إلى أنه خضع لجلسة تصوير في مناسبة حزينة، وأنه يهدف إلى خطف الأضواء.

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