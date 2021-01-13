اليوم.. "الخال" و "الصامتون يتكلمون" في فعاليات سينمائية بين المركز القومي للسينما وساقية الصاوي









تتواصل اليوم الأربعاء، الفعاليات السينمائية التي ينظمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساءا.

ويعرض خلال الفاعلية كل من الفيلم التسجيلي " الخال" للمخرج عواد شكري وفيلم "الصامتون يتكلمون" اخراج شيرين طلعت .





وفيلم "الخال" يتناول السيرة الذاتية لشخصية الأبنودي الوطنية، والأدبية، ومسيرته في جمع السيرة الهلالية، والتي استغرقت فترة طويلة، واجه خلالها كثيرًا من المصاعب، الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما.





اما فيلم "الصامتون يتكلمون" من إنتاج المركز القومى للسينما، ويتناول تاريخ فرقة الصامتين للمسرح الراقص، تلك الفرقة التى استطاع مؤسسها رضا عبد العزيز أن يجعل من أعضائها الصم والبكم يشعرون بأنغام الموسيقى المختلفة ويرقصون عليها ببراعة، أيضا يتناول الفيلم الحالة الإبداعية للفرقة ويوثقها لنقل صوت الصامتين وإصرارهم على أن يسمعهم ويشعر بهم العالم.