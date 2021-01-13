الدكتور العواري : الترويج الخاطئ لمفهوم الخلافة أدى لمعارك فكرية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد

قال عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، أ.د عبد الفتاح العواري: إن الجماعات الإرهابية تتداول مفهوم "الخلافة" لخدمة أغراضهم السياسية والدنيوية، لافتا إلى أن محاولة فرض هذا الفكر على الناس يترتب عليه إراقة الدماء.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بعنوان "مفهوم الخلافة"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها منظمة خريجي الأزهر، لعدد من أئمة أفغانستان عبر الفيديو كونفرانس تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد 19.

وأكد عميد كلية أصول الدين، على أن علماء الأمة العدول حذروا من هذا المفهوم الخاطئ لخطورته على الأفراد والمجتمعات، واعتبروا هؤلاء "المتطرفين" من البُغاة المجرمين الذين يحاولون إشاعة الفوضى وتمزيق المجتمعات والإفساد في الأرض، ومن هنا وجب على الأمة أن تقف في وجه هؤلاء لدفع شررهم، مصداقا لقوله تعالى: "إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

وأوضح الدكتور العواري، أن تداول وترويج هذه الأفكار المغلوطة المزعومة من قبل جماعات التطرف والإرهاب، ترتب عليه ارتباك في المشهد وأزمات طاحنة، ومعارك فكرية اكتوت بنيرانها دول العالم الإسلامي.

وأشار الدكتور العواري إلى ضرورة الرد على الفكر المغلوط لتلك الجماعات، وعلى سلوكهم المعوج غير السوي، بتوضيح أن الخلافة ليست أمرا تحتمه النصوص من القرآن الكريم أو السنة النبوية، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحدد للمسلمين شكلا معينا للحكم من بعده، وإنما ترك الأمر شورى بينهم.

وفي الختام، أوصى الدكتور العواري الأئمة بضرورة تحذير المجتمع وخاصة الشباب من هذا المفهوم الخاطئ، حتى لا يُغرر بالشباب البريء من قبل الجماعات التكفيرية التي تمثل خطرا كبيرا على الإسلام، وشوهت صورته السمحة، وأساءت إلى حقائقه الناصعة وأظهرته بصورة غير صورته الصحيحة.

أخبار تهمك

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ساعة و 10 دقيقة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ أقل من ساعتين

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 18 ساعة

موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

منذ ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يطالب حسام البدري بإشراك نجم الزمالك أساسيا في منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

05:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض