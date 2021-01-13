جرعة إبداعية على قناة الثقافة باليوتيوب ضمن مبادرة "الثقافة بين أيديك"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر

قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ان المحتوى المعروض على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يشهد رواجا لافتا ويؤكد رغبة الجمهور فى الاطلاع على المخزون الفكرى والفنى للابداع المصرى ، واضافت ان الخدمة الثقافية الالكترونية باتت احد الوسائل الفاعلة لنشر التنوير خاصة فى ظل استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيرة ان برنامج العروض يتميز بالثراء والتنوع ويضم كنوز ونوادر الابداع المصرى التراثى والمعاصر . 

يشار ان قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب تذيع مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة وذلك ضمن المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك وتعرض كالتالى : 

فى الثامنة مساء الخميس 14 يناير تبث امسية عن دولة نيجيريا تاتى ضمن برنامج اعرف اهلك للتعريف بالثقافات الافريقية ، وفى التاسعة مساء يذاع من عروض دار الاوبرا المصرية حفلا مسجلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية بالاضافة الى عدد من الحان أغانى التراث يليها حفلا لفريق مسار اجبارى الذى يقدم عددا من اعماله الخاصة تتناول احلام وطموحات وقضايا الاجيال الجديدة .

وفى الثامنة مساء الجمعة 15 يناير  تعرض امسية نادرة من صالون الاوبرا الثقافى تستضيف النجم الراحل محمود ياسين ليروى محطات من مشواره الفنى كما يتناول اهم اعماله وذكرياته مع العديد من الشخصيات التى تركت تاثيرا فى رحلته الابداعية ، يليه وفى العاشرة مساء العرض المسرحى زكي في الوزارة من انتاج البيت الفنى للمسرح وتأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي ، عمر الحريري ، هالة فاخر ، شعبان حسين ، سامي مغاوري ولقاء سويدان وتدور حول أستاذ جامعي يتولى موقعا وزاريا هاما ويحاول تصحيح الاخطاء التى يصطدم بها . 

كما يبث فى الثامنة مساء السبت 16 يناير فيلما وثائقيا يروى ملامح المسيرة الفنية للنجمة ليلى طاهر من انتاج المركز القومى للمسرح وياتى ضمن سلسلة ذاكرة الابداع التى توثق تاريخ عظماء المبدعين ، وفى التاسعة مساء يذاع من عروض دار الاوبرا المصرية حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفونى يتضمن مختارات من اعمال الموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى .

أخبار تهمك

موجة طقس غير مستقرة تبدأ اليوم.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيراميدز يكشف حقيقة إقالة أروابارينا وأزمة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

وزير قطاع الأعمال يفجر مفاجأة حول سبب تصفية مصنع الحديد والصلب

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد فى السوبر الاسباني

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسييداد في كأس السوبر الإسباني والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف سر تألق الزمالك مع باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة عن مصالحة مصر مع قطر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ ثلث ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

02:09 ص

عاجل.. إحجام عن شراء أسهم الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:58 ص

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

07:41 ص

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

03:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض