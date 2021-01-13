أسيل عمران تتحدث عن السخرية من الوزن الزائد للسيدات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


ناقشت الممثلة السعودية ​أسيل عمران​ قضية السخرية التي تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصاً تلك التي تطال النساء ذوات الوزن الزائد، مشيرة إلى أن السخرية أصبحت سهلة لدى البعض وسألت: "من حدد معايير الجسم المثالي؟"، معتبرة أن لا وجود لما يسمى الجسم المثالي.

وأعربت عن استياءها من هذا الأمر في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت إن لدى كل شخص عيباً في شكله يرغب في إخفائه ورأت أن على المرأة أن تتفهم المرأة، مذكرة بالتغييرات التي تطرأ على جسمها لأسباب مختلفة منها الحمل.

وتابعت أن ممارسة الرياضة لا ترتبط بالنحافة فقط، بل باللياقة والحد من خطر الإصابة بأمراض تتعلق بالسمنة أيضاً.

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